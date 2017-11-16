تعرف على 7 نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة
أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” سبع نصائح رئيسة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في :
1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
3- كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:
1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ).
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
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