تعرف على 7 نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة

عادل الحربي(صدى):

أبرز المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” سبع نصائح رئيسة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في :

1- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

2- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

3- كلما زاد عدد النجمات على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ).

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.