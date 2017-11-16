بالفيديو.. ” موديل روز ” تكشف سر همومها وتعاستها

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لموديل روز؛ عارضة الأزياء السعودية الأصل، الشهيرة بلقب باربي الخليج، وقد تم تجميع هذا المقطع من حساب سناب شات، الخاص بها.

قالت ” روز ” أو روزانا – اسمها الحقيقي-، التي ولدت في المدينة المنورة وعاشت طفولتها في الشرقية، ثم انتقلت إلى الرياض؛ إن ” كثير من تعليقاتكم تصفني بالسعيد ولكن ملامح وجهي مهمومة وتعيسة ” ، موضحة أنها من الشخصيات التي يظهر على وجهها التعب عندما تكون مريضة.

وأضافت الموديل روز؛ التي انتقلت الى أمريكا لتكمل تعليمها وتواصل شهرتها هناك، أنها تعاني من التعب والإرهاق بسبب مشقة العمل وقلة النوم، ورجوعها للمنزل في وقت متأخر كل يوم، ومن ثم استيقاظها صباحًا لممارسة رياضة المشي.

وتابعت ” روز ” التي حققت نجاحات مبهره مع أكبر الماركات العالمية لتكون أول سعودية وخليجية في هذا المجال؛ أنها تعاني تلك الأيام بسبب وجود بعض عائلتها معها، وأنها تحاول إرضائهم بوجودها بجوراهم وكذلك قضاء حاجتها من النوم.

وأوضحت باريس هيلتون العرب -كما يطلق عليها-، والتي تملك أكثر من 5 ملايين ونص متابع على انستجرام، أنها مواظبة على شرب “اللايف تي” أو الشاي الصحي، الذي يعوضها إلى حد ما عن التقصير في نظام الدايت الغذائي، مشيرة إلى أنه يشبه إلى حد ما نظام الديتوكس لتخليص الجسد من السموم.