وزير الصجة : انشاء شركات وصناديق تدفع للمرضى تكاليف العلاج

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة التأمين المقدم للمواطنين لن يكون تجارياً بحتاً كما أنخفض عدد المواطنين المحولين للعلاج إلى خارج المملكة بنسبة 70 في المئة خلال الفترة الماضية، فيما ارتفع مؤشر الإنتاجية في المستشفيات بنسبة 25 في المئة فيما انخفضت مستويات الإحالة إلى مستشفيات القطاع الخاص إلى النصف تقريباً .

وقال الربيعة أن مشروع التأمين الحالي به بعض الملاحظات الوارد النظر فيها ونبحث عن شكل أفضل يجمع بين التأمين الخاص والعام لأن مشروع التأمين لا يقدم العلاج للأمراض المستعصية ولا يقوم بزرع الأعضاء، كما لا يقدم التغطية التأمينية بعد مرحلة التقاعد، والتي تشكل 70 في المئة من تكاليف العلاج في دورة حياة المريض .

وأشار الربيعة إلى أن وزارة الصحة ستنشئ شركات وصناديق للتغطية تدفع عن الناس تكاليف علاجهم، عبر الملف الموحد، والوصفة الإلكترونية، ليستطيع المريض الحصول على العلاج من أي مكان، وليس من صيدلية المستشفى فقط.