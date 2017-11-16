في عهد ترامب.. 100 مليون أمريكي مصابون بضغط الدم لهذا السبب

واشنطن(صدى):

اعتبرت مجموعة من الخبراء المتخصصين في الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الإنسان يُصاب بضغط الدم، إذا بلغ ضغطه 80/130 بعد أن كان من 90/140،وباعتماد هذه المعايير الجديدة حديثا في عهد الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، ارتفع أعداد المصابين بضغط الدم في أمريكا من نحو 72 مليون شخص إلى 103 ملايين مريض، أي نحو ثلث سكان الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال روبرت كاري من جامعة فيرجينيا، والذي شارك في إعداد المعايير الجديدة لصحيفة ” نيويورك تايمز ” نشرته الصحيفة: ” هذه الأعداد تسبب الخوف “.

ويصاب الإنسان بارتفاع ضغط الدم، عندما يزداد الضغط الذي يضخ به القلب الدم عبر الأوعية الدموية.

ويمكن أن يمثل ارتفاع ضغط الدم خطراً على صحة الإنسان، إذا استمر ،حيث يمكن أن يعرض المريض للإصابة بنوبة قلبية أو السكتة الدماغية أو ضعف القلب أو أمراض الأوعية الدموية والفشل الكلوي وربما العته.