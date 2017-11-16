الوزير الفضلي يزور منطقة حائل السبت لتدشين مشروعات المياه والالتقاء بالمواطنين

سعيد العجل(صدى):

يدشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي عدداً من مشروعات المياه في منطقة حائل، إضافة إلى إطلاق حملات تشجير في المنطقة، ولقاء المواطنين خلال زيارته للمنطقة التي تبدأ السبت المقبل.

وبحسب مدير عام الإدارة العامة للزراعة في حائل المهندس أحمد الشدوخي فإن الزيارة التي تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالالتقاء بالمواطنين في كافة مناطق المملكة وتفقد احتياجاتهم، وتشمل اللقاء بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، ستشمل تدشين مشروعات للمياه، وتفقد بعض مرافق الزراعة والمياه، علاوة على الوقوف ميدانيا على العديد من المواقع والأودية لبحث سبل الاستفادة منها، ودعم عمليات التشجير بالاستفادة من المياه المعالجة.

وبين الشدوخي أن الزيارة ستشمل لقاء المواطنين والمزارعين ظهر السبت المقبل في الغرفة التجارية، إضافة إلى إطلاق حملة تشجير في منتزه مشار الوطني، وتفقد محطة مياه الشقيق والمختبر البيطري، وفرع مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.