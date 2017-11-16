صور| نهائي مثير لبطولة ” السعودية للكهرباء ” .. و ” محطة الشعيبة ” يُتوج بطلاً لنسختها الثالثة

سعيد العجل(صدى):

بحضور اللاعب الدولي يوسف الثنيان، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، وعدد من الشخصيات الرياضية وقيادات ومسؤولي الشركة، اختتمت مساء أمس الأربعاء بطولة الشركة السعودية للكهرباء في نسختها الثالثة، وذلك بعد تغلب فريق ” محطة توليد الشعيبة ” ، ممثل القطاع الغربي، على فريق ” مكتب خدمات الخبر ” ، ممثل القطاع الشرقي، بخماسية مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب نادي كهرباء الرياض، بقيادة الحكم السعودي محمد العمري.

وتوج نائب الرئيس التنفيذي للمالية وكبير المسئولين الماليين بالشركة السعودية للكهرباء، الأستاذ فهد السديري، فريق محطة توليد الشعيبة ” بالكأس، وذلك نيابة عن الرئيس التنفيذي المهندس زياد بن محمد الشيحة، وبحضور مجموعة من النواب و رؤساء القطاعات بالشركة.

وشهد الشوط الأول من المباراة أداءً متوازناً وهجمات متبادلة من قبل الفريقين، لينتهي بنتيجة هدفين لهدف لصالح فريق محطة توليد الشعيبة، لكن الفريق الفائز بالبطولة نجح في تقديم أداءً مثيراً خلال الشوط الثاني، وتمكن من إحراز ثلاثية نظيفة، ليتوج بالبطولة بنتيجة خمسة أهداف لهدف، وسط حضور جماهيري كبير زحف لمؤازرة الفريقين من جدة والخبر، خاصة وأن البطولة شهدت مباريات تنافسية كبيرة على مدار الأشهر الماضية.

وكان فريق مكتب خدمات الخبر قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على فريق محطة توليد بيشة بالقطاع الجنوبي فيما تأهل فريق محطة توليد الشعيبة بعد تغلبه على فريق كهرباء مدينة الرياض، بعد تصفيات نهائية مع 9 فرق رياضية شملت أيضاً أندية الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وأبها والجوف والخرج والدوادمي والاحساء، وكذلك تصفيات مؤهلة للبطولة لنحو (90) فريق، فيما بلغ عدد اللاعبين (1080) من منسوبي الشركة.

كما شهد الحفل الختامي للبطولة عدة فقرات ترفيهية مثل عرض أهداف المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم بين الشوطين، وكذلك عرض لأهداف ضيف المباراة اللاعب الدولي يوسف الثنيان مع المنتخب السعودي، والذي تفاعل مع أداء اللاعبين والجمهور خلال المباراة.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تمتلك عدداً من الأندية الرياضية المتميزة التي تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير الرياضية، فيما تم استقطاب كوادر رياضية محترفة لإدارة وتشغيل تلك الأندية في جميع الألعاب الفردية والجماعية المختلفة.