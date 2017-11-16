النقل تطالب الأمن بتطبيق عقوبة إيقاف خدمات ملاك سيارات الأجرة المخالفة بجدة

عادل الحربي(صدى):

كشف مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، أن لجنة مشكلة من جهات عدة- كان من بينها وزارة النقل والأمن العام- قد خلصت الى استحداث عقوبة «إيقاف خدمات» بحق ملاك سيارات الأجرة المخالفة لنظام النقل وتطبيق ذلك في جدة بحق ملاك 4200 سيارة مخالفة.

ويأتي هذ الإجراء لإلزامهم بمراجعة فروع إدارة النقل لإزالة المخالفات وسداد مبالغها المستحقة عليهم، وفق نظام مخالفات أنشطة النقل البري، والذي يشمل في جانب «الأجرة العامة» 68 مخالفة، تبلغ أقصى مخالفاتها «5000» ريال لـ»11» نوعاً من المخالفات، بينما يحدد نظام النقل البري «8» مخالفات تبلغ قيمتها «3000» ريال، وتأتي وفق ذات النظام المخالفات الأدنى بواقع «500» ريال لـ 40 نوعاً.

وأكدت مصادر استمرار حملة إمارة منطقة مكة المكرمة التي تستهدف تصحيح وضع سيارات الأجرة المخالفة، والتي يشارك فيها عدد من الجهات الأمنية والحكومية ذات العلاقة؛ حيث أسفرت عن ضبط الآلاف من سيارات الأجرة المخالفة بمحافظة جدة، وتنوعت مخالفاتها بين مخالفات لنظام النقل وأخرى مرورية على المركبات.