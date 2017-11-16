جمل سائب يودي بحياة رجل وطفلة على طريق مهد الذهب

نايف السالم(صدى):

أعلن خالد بن مساعد السهلي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، وقوع حادث مروري مساء أمس الأربعاء، على الطريق الزراعي الرابط بين المدينة المنورة ومهد الذهب، في الكيلو 50.

وأضاف ” السهلي ” أن السبب وراء الحادث جمل سائبة، اصطدمت بسيارة يقلها 3 أفراد، ولم ينجو من الحادث إلا امرأة فقط، فيما توفي رجل وطفلة صغيرة، وذلك بعد أن توجهت إلى موقع الحادث ثلاث فرق إسعافية وفريق التدخل السريع بقيادة رئيس القيادة الميدانية.

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر، أن العمليات الإسعافية بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة 9:18 من مساء أمس بلاغاً بوقوع حادثة، وعند الوصول للموقع وبعد إجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود حالتي وفاة لرجل وطفلة وإصابة خطيرة لامرأة تم نقلها على الفور للمستشفى بعد أن تم عمل اللازم.

وأوضح ” السهلي” أنه تم نقل الحالتين المتوفاتين من قبل الفرق التابعة للهيئة، وتعامل المسعفون مع حالة المرأة التي احتاجت لإجراء عمليات التثبيت الكامل للعمود الفقري وتركيب المحاليل الوريدية لتعويض السوائل بالجسم كذلك تضميد الجروح والسيطرة على النزيف.