الشيخ سيف بن زايد يستقبل وكيل وزارة الداخلية

سعيد العجل(صدى):

استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، بدولة الامارات العربية المتحدة يوم امس الأربعاء” في مكتبه بمقر الوزارة الدكتور / ناصر بن عبدالعزيز الداود وكيل وزارة الداخلية رئيس وفد المملكة للاجتماع الاول اللجنة الأمنية الإماراتية – السعودية المشتركة .

واستمع سموه من معاليه الى ما تم التوصل اليه خلال الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في ابو ظبي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية على نحو يرتقي إلى تطلعات وآمال قيادتي البلدين ويحقق الرفاهية لشعبيهما في أجواء من الأمن والأمان والاستقرار.