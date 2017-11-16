سول: على ترامب استشارتنا قبل توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية

سول(صدى):

طالبت رئيسة الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، تشو مي-إي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستشارة سول قبل توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية.

وأضافت تشو خلال لقاء بمركز للأبحاث في واشنطن ” الرئيس ترامب يؤكد كثيرا أنه يضع كل الخيارات على الطاولة، نريد التأكد بأن هذا الخيار الخاص بشن حرب أخرى ليس مطروحا على الطاولة، قائلة”يجب أن نسعى للتوصل إلى حل سلمي للمسألة بأي طريقة متاحة لنا “.