سول: على ترامب استشارتنا قبل توجيه ضربة عسكرية لكوريا الشمالية
طالبت رئيسة الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، تشو مي-إي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستشارة سول قبل توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية.
وأضافت تشو خلال لقاء بمركز للأبحاث في واشنطن ” الرئيس ترامب يؤكد كثيرا أنه يضع كل الخيارات على الطاولة، نريد التأكد بأن هذا الخيار الخاص بشن حرب أخرى ليس مطروحا على الطاولة، قائلة”يجب أن نسعى للتوصل إلى حل سلمي للمسألة بأي طريقة متاحة لنا “.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 54 دقيقة
حتى أكون صريح معكى للنهاية سيدة / تشو مي-إي رئيسة الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أن توجيه ضربة عسكرية ضد كوريا الشمالية من قبل أمريكا بدون علم كوريا الجنوبية و اليابان سوف يدمر سيول العاصمة وعدة مدن أخرى بكوريا الجنوبية مع عدة مدن فى اليابان وذلك فى حال حرب تقليدية بأسلحة عادية ولن تضار أمريكا نهائيا بل سوف تزيح أقتصاديات دول كبرى من طريقها وتسبب لها خسائر أقتصادية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهم من نمور أسيا الكبار الذين يحققون خسائر أقتصادية للولايات المتحدة الامريكية والمستفيد الوحيد أقتصاديا من حرب مفتعلة بين أمريكا وكوريا الشمالية هم الامريكان أنفسهم وسوف يحل الدمار بمدن فى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان حتى الصين لن تستفيد من تدمير مدن فى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان والاسواء ان تم أستخدام الصواريخ النووية فى الحرب اقول لكم سوف يكون الدمار لايصدق فى مدن بكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان واحتمال نجاة أمريكا ضعيف أيضا .
الحل بأيديكم انتم شعب كوريا الجنوبية و شعب اليابان أفتكم من أمريكا الان وان يتم طرد وتفكيك القواعد العسكرية الامريكية على أراضى كوريا الجنوبية واليابان الان قبل فوات الاوان.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 18 دقيقة
اضحك الله سنك
يا تشو مي-إي
اضحكتني والله
وكان ما فيني حيل
لكثرة الضحك
ههههههههه
منذ متى كانت
امريكا العظمى تعلم احد
او تستأذن في الضربات العسكرية
صح القط ما يحب
غير خناقة هههههههههههه