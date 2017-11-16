بالفيديو.. وزير الصحة يوضح حقيقة الاستغناء عن بعض موظفي الوزارة بعد الخصخصة

نايف السالم(صدى):

نفى وزير الصحة د. توفيق الربيعة في تصريحات صحفية اليوم الخميس ما تم تداوله عن الاستغناء عن الكثير من موظفي الوزارة بعد الانتهاء من مشروع الخصخصة.

وقال الوزير الربيعة، إن الوزارة ستقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم مع الخصخصة، مؤكداً أنه لا استغناء عن أي موظف، والوزارة حريصة على أن تحافظ على الجميع.

جاء ذلك بعد تداول شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى عزم الوزارة الاستغناء عن بعض موظفي القطاع الصحي الحكومي، بعد تطبيق الوزارة لمشروع الخصخصة، الذي اعلنت الحكومة، تماشياً مع رؤية 2030.