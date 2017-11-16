وزارة العدل تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التوظيف للسعوديات، للمرة الأولى في تاريخ وزارة العدل ستعمل السعوديات فيها رسمياً، وذلك بعد توجيه معالي وزير العدل، وذلك على وظائف نسوية شاغرة بالمرتبة الثامنة، وذلك عن طريق المسابقات الوظيفية للحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وبينت الوزارة، أن المجالات التي ستعمل فيها المرشحات للوظائف في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل وهي: (وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى استحداث أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها)، وذلك للعمل بفروع الوزارة في المدن التالية: (الرياض، ومكة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام).

وأبرزت الوزارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحثة اجتماعية.

– باحثة شرعية.

– باحثة قانونية.

– مساعدة إدارية.

وأوضحت الوزارة، أن التقدم على هذه الفرص الوظيفية سيكون عن طريق موقع الوزارة على شبكة الانترنت :هنا

وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/3/8هـ وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/3/12هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي:هنا

كانت صدى نشرت توجيه وزير العدل بفتح مجال التوظيف للسعوديات في 4 مجالات.. لقراءة الخبر اضغط هنــا