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متخصص في الطقس ينصح متابعيه بارتداء ملابس شتوية خفيفة

متخصص في الطقس ينصح متابعيه بارتداء ملابس شتوية خفيفة
طلال الغامدي(صدى):

حذر الباحث في مجال الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، ” تويتر ” ، من الطقس خلال الإجازة الأسبوعية.

وقال الباحث في مجال الطقس: يجب ارتداء ” ملابس شتوية خفيفة في الرياض والقصيم والشرقية ونجران، وملابس شتوية متوسطة على الشمالية تبوك والجوف وحائل ” .

وشدد ” الحصيني ” على ضرورة ارتداء ملابس شتوية نظرًا لان طبيعة الطقس هذه الأيام يميل إلى الاعتدال نهارًا والبرودة ليلًا. ناصحًا متابعية بارتداء ملابس ربيعية في السواحل الغربية كمكة وغيرها.

 


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