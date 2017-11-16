احتجاز فتاة لاتهامها بإجبار طفل على ” قلة الأدب “
قررت السلطات الكويتية احتجاز فتاة متهمة بهتك عرض طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، بعد أن تركته والدته أمانة لديها.
وطبقاً لمصدر أمني كويتي فإن امرأة تقدمت ببلاغ ذكرت فيه أن ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات تعرض لهتك عرض، لكن المفاجأة تمثلت في أنه لم يمس من وحش بشري، بل تعرض للغدر على يد قريبة لها كان في رعايتها.
وتابع المصدر أن الشاكية أفادت بأنه لدى عودتها لأخذ طفلها صُعقت بما رواه لها بأن من كان في عهدتها خدشت حياءه ليلاً وأجبرته على ارتكاب «قلة أدب»، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لفحصه طبياً، والتأكد مما أدلى به، لتثبت الفحوصات صدق أقواله، وباستدعاء المتهمة ومواجهتها بما نسب إليها، اعترفت وأقرت بفعلتها.
وأضاف المصدر أن رجال الأمن احتجزوا المتهمة بعد تسجيل قضية هتك عرض بحقها وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1026 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله حتى الاطفال !!!!
الريان[ عدد التعليقات: 1378 ] نشر منذ 52 دقيقة
وش السالفه ماذا فعلة بالطفل
لا حول ولا قوة الا بالله
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1902 ] نشر منذ 43 دقيقة
لم يكن هناك لافاعل ولا مفعول
الطفل خاف شاف شي او مره يشوفه وماصدق يحصل امه ويشتكي لها
الحق على الفتاه وليس على الطفل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 10 دقائق
يعني الفتاة
اجبرت وعلمت الطفل
ع امور جنسية معها
ب ختصار علاقه حميمة
غير المعاشرة الجنسية بحكم عدم البلوغ