موقع متخصص في السفر يقدم لزبائنه خدمات تحميهم من الإعتداءات الجنسية

متابعات(صدى):

بعد مرور أسبوع عاصف من الشكاوى المتعلقة بالاعتداء والتحرش الجنسي، من مسؤولين سياسيين ونجوم هوليوود، أشهرهم المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين، الذي اتهمته أكثر من 100 سيدة بالتحرش؛ أضاف موقع الكتروني متخصص في السفر لمرتاديه ميزة تحديد الفنادق التي شهدت اعتداءات جنسية سابقة.

بدافع حماية النزلاء وزيادة الوعي بهذه الاعتداءات؛ ذكر موقع ” تريب أدفايزر ” أنه سيضع رموزًا لتحديد تلك الفنادق، وأن تلك الرموز التحذيرية ستظل موجودة بجوار الفنادق أو المنتجات السياحية على الموقع لفترة تمتد إلى 3 شهور، طالما المشكلة لا تزال قائمة.

وأوضح الموقع إنه اتخذ الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لحماية زبائنه من المخاوف المتزايدة للتمييز العنصري، وأنه سيقدم إخطارات جديدة ضمن قائمته تتعلق بتقارير عن الصحة والسلامة والأمن والتمييز.