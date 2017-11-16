5 جهات سيادية تبحث أوضاع ” سوابق السجناء “

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر بأنه صدرت توجيهات من جهات معنية لمناقشة آلية إعادة النظر في صحيفة سوابق السجناء والخروج بنتائج إيجابية ما يخدم الصالح العام مشيرةً إلى أنه سيتم اجتماع خمس جهات حكومية تشملها الوزارات لمناقشة تقنين أوضاع السجناء ورفعها للجهات المعنية الأسبوع القادم .

وقال رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ” تراحم ” المحامي أشرف السراج أنه هناك توصيات بمراعاة الأحداث وصغار السن في الجنح الصغيرة والأحكام البسيطة على ألا تسجل كل واقعة في صحيفة السوابق .