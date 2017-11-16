” البقعاوي ” : نعمل على تنفيذ برامج للوقاية من الحريق لتأهيل المهندسين 

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين؛ إن ” الهيئة ستقوم بتمويل برامج في مجال الوقاية والحماية من الحريق ودعوة المهندسين السعوديين للالتحاق بها، وذلك على عدة مراحل، أولها عقد برنامج منتهي بالتوظيف لـ 40 من المهندسين السعوديين و 10 مهندسات سعوديات “.

وأضاف أن ” الهيئة والدفاع المدني يتطلعان لإعداد وتنفيذ برامج متخصصة في مجال الوقاية من الحريق لتأهيل المهندسين السعوديين في هذا المجال، ويأتي ذلك لسد حاجة المكاتب الهندسية وشركات المقاولين بالمهندسين المؤهلين والقادرين على تطبيق اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق بما يحقق رسالة الدفاع المدني وضمان حماية الأرواح والممتلكات “.

وتابع أنه ” يتم العمل على إطلاق البرنامج قريبًا بحيث يتم تدريب وتأهيل المهندس لإكمال متطلبات البرنامج في مجال هندسة السلامة والوقاية والحماية من الحريق “.

وأكد أن ” ستقوم الهيئة وفقًا لما تضمنه نظام مزاولة المهن الهندسية وما تضمنته لائحته التنفيذية بمنح المهندسين المجتازين للبرنامج الاعتماد المهني في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحريق “.

وأوضح أن ” المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وحدة التراخيص الأمنية المركزية، ستقوم بقبول المهندسين المعتمدين من الهيئة كمهندسي سلامة ووقاية “.

جدير بالذكر أن تلك المناقشات جرت خلال اجتماع الدكتور جميل بن جارالله البقعاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، مع اللواء حمد بن عبدالعزيز المبدل، نائب مدير عام الدفاع المدني، بمكتبه بمقر المديرية بمدينة الرياض.