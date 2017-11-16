التعليم تنظر في صلاحية المعلمين رافضي العمل بمدارسهم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر أن وزارة التعليم ستنظر في مدى صلاحية المعلمين والمعلمات الذين أعاقوا التكميل بمدارس أخرى لسد العجز الطارئ الذي يطرأ وسط الفصل الدراسي .

وأوضحت المصادر أن الإجراءات المتبعة بحق رافضي التكميل هي إخضاعهم للمساءلة، وأن رفضهم للتكميل يعتبر تعطيلاً لسير العمل التعليمي، وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

وأشارت إلى أنه ليس من حق قادة المدارس رفض تكميل معلمي مدارسهم في مدارس أخرى لأسباب يرون أنها مقنعة بالنسبة لهم هو إجراء خاطئ منهم، وليس لقائد أو قائدة المدرسة الحق في منع أو تعطيل قرار تكميل لأي معلم أو معلمة، وعلى قائدي وقائدات المدارس أن يساهموا في حث المعلم أو المعلمة للمبادرة للتكميل، وبعد ذلك يرفع لإدارته التعليمية رأيه أو تحفظه على القرار الصادر.