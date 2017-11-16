تقنية الجوف تعلن القبول في برامجها للفصل التدريبي الثاني

فواز الرويلي(صدى):

أعلنت الكلية التقنية بالجوف عن فتح باب القبول في برامج البكالوريوس الصباحي و المسائي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1438/1439هـ بداية من غرة شهر ربيع أول لعام 1439هـ وسيكون التسجيل متاحًا حتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه و ذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني هنا .

هذا و بيّن المهندس محمد بن سعد الوشيح عميد الكلية أن التخصصات المتاحة الآن بالكلية هي تخصص هندسة دعم أنظمة شبكات الحاسب ، و تخصص الادارة المكتبية ؛ و على المتقدمين اختيار البرنامج المناسب و الذي يعتمد على شهادات المتقدم للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات المتاحة ، و التـأهيل المناسب لهم وفق رسوم معينة و محددة مذكورة على الموقع .

و أوضح الوشيح بأن البرنامج المسائي له نفس شروط الفترة الصباحية مع مراعاة تمكين قبول المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، و الإعفاء من شرط العمر و عدد سنوات التخرج ، ويعفى أيضًا من شرط اختبار اللغة الانجليزية الذي يتضمنه برنامج البكالوريوس الصباحي ، و يتم التعامل مع البرنامج أسوة بما هو معمول به في الفترة الصباحية في الوحدة التدريبية ، و سيتم تنفيذ البرنامج في الفترة المسائية بدءً من الساعة الرابعة مساءً.

من جانبه أشار الاستاذ علي بن سليم العبدالله وكيل الكلية للتدريب و المشرف على البرنامج الى أنه بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع .

وتابع العبد الله بأن أعمال القبول بالكلية واختبارات المتقدمين ستبدأ من اليوم الثامن عشر من شهر ربيع أول لعام 1439هـ وحتى الرابع و العشرين من الشهر ذاته ؛ بمقر الكلية الواقع على طريق المطار وسيكون استلام الملفات و استكمال الإجراءات للمرشحين بعد هذا الاختبار ، على أن يكون تسديد الرسوم للبرنامج المسائي من اليوم السادس من شهر ربيع الآخر لعام 1439هـ وحتى السابع عشر من الشهر نفسه .