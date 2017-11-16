في القرن 12.. سوق للنخاسة لبيع العبيد في هذه الدولة العربية

طرابلس(صدى):

استغلت ليبيا المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، وقامت بإنشاء سوق لبيع البشر كعمال أو مزارعين من خلال مزاد علني وفقا لتقرير بثته شبكة ” CNN ” الأمريكية.

وبث التقرير مقاطع مصورة بشكل سري، تظهر سوقا لبيع ” العبيد ” ، من خلال عرض قوتهم في مزاد، على غرار أسواق النخاسة قديما، وهو ما سبب صدمة وكشف المعاناة الإنسانية التي يعيشها المهاجرون العالقون في ليبيا.

وأكد شاب نيجيري وقع ضحية سوق النخاسة أن معظم المهاجرين في ليبيا يتعرضون من قبل مهربي البشر لكافة أشكال التعذيب الجسدي والنفسي. ليبقى مصيرهم مجهولا، فإما أن يموت المهاجر مرة في عرض البحر، أو يموت مرات على الأراضي الليبية.