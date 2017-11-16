سر اختفاء 3 ملايين ريال قدمها فاعلو خير للإفراج عن سجناء بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

كشف مدير لجنة جمعية تراحم لرعاية السجناء بعنيزة عبدالرحمن الجوهر أنه تم إعلان وصول 7 ملايين ريال في يوم حملة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم للإفراج عن السجناء بتاريخ 27 من شهر رمضان، ولم يصل إلى اللجنة سوى 4.6 ملايين ريال، وجرى إعلان وصول المبالغ من قبل مشاهير السناب من بعض المتبرعين تحت اسم «فاعل خير»، ولم نتمكن من الوصول إلى فاعلي الخير الذين لم يدفعوا باقي المبلغ بسبب عدم ضبط السنابين لهم.

وكانت الحملة جرت بطريقة شعبية، ليقوم مشاهير برنامج مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» بجمع التبرعات، وشحذ همم رجال الأعمال وأهالي المنطقة والشركات والجمعيات الخيرية عن طريق اتصال بعضهم بالتجار، الأمر الذي جعل كثيرا منهم يعلنون عن وصول مبالغ دون قيد اسم المتبرع بالكشوفات.