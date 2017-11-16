نجاح جراحة لإصلاح تشوهٍ في القدمين لطفلة بمستشفى الملك فيصل بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بالطائف في إنهاء معاناة طفلة سعودية تبلغ من العمر 5 سنوات، كانت تعانى منذ الولادة من عيب خلقي بالقدمين ” قدم روحاء جفناء ” ، حيث كانت تمشي على ظهر القدم بدلاً من باطنها مع صعوبة بالمشي وعرج شديد .

وتم إجراء جراحة تصليح لتشوه القدمين عن طريق إصلاح كامل الأنسجة الرخوة المعيبة بالقدمين مع وضع القدمين بالجبس لمدة 6 أسابيع، حيث نجحت العملية – ولله الحمد – في جعل المريضة تمشي بشكل طبيعي لأول مرة منذ ولادتها، وهي من العمليات الصعبة جداً في مثل هذه الحالات المنسية والمهملة إلى سن متقدم جداً، حيث من المعتاد أن تجرى هذه العمليات في سن 6 إلى 9 أشهر.

يذكر أن عيادات المستشفى استقبلت خلال الـ 10 أشهر أكثر من 91 ألف مراجع، فيما بلغ عدد العمليات أكثر من 5 آلاف عملية.