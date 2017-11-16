بالصور.. أمانة الرياض تزيل استراحتين مخالفتين بوادي السلي

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض بازالة تعدي ضمن حرم وادي السلي في حي القادسية عبارة عن استراحتين في مجرى الوادي .

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار وقال ان مراقبي البلدية لاحظوا التعدي وتم اشعار من قام بذلك وجرى الاستعانة بادارة التعديات بالامانة الى جانب امكانيات بلدية الروضة وازيل التعدي الذي هو عبارة عن استراحتين كاملتين .

واكد المهندس الطيار ان هذه الجولات مستمرة حفاظا على المرافق العامة .

واهاب بالمواطنين التعاون مع الأمانة باتباع الأنظمة والتعليمات لتعود الفائدة على الجميع .