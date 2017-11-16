الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

-1 أخصائي وسائل الإعلام (للنساء) .

– 2 أخصائي إجراءات الموارد البشرية ودعم الأنظمة (للرجال ) .

– 3 محلل أول الأعمال (للرجال ) .

4 – مشرف استخراج البيانات (للرجال ) .

-5 أخصائي أول التدقيق الداخلي (للرجال ) .

– 6 محلل أول استخراج البيانات (للنساء ).

– 7 رئيس فريق دعم تخطيط الأداء والجودة (للرجال ).

8 – مشرف تحليل الأعمال (للنساء ).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط هنــا