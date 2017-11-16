التفاصيل الكاملة لواقعة التصوير داخل مدرسة للبنات بسكاكا

علي العنزي(صدى):

كشفت إدارة تعليم الجوف ملابسات واقعة التصوير داخل مدرسة للبنات بسكاكا مؤكدة أن إعداد التقرير المصور جرى خارج الدوام الرسمي وبعد خروج جميع منسوبات المدرسة والطالبات عدا المشاركات في التقرير، وبعد موافقة أولياء أمور الطالبات وإطلاعهم على كل التفاصيل.

وأشارت إدارة التعليم إلى إلى أن تصوير التقرير تم بوجود حارس المدرسة وزوجته وأنها تابعت الملاحظات التي سجلها بعض وسائل الإعلام بشأن اختيار توقيت التصوير وما ترتب عليه من تعطيل الدراسة، موضحةً أنها فتحت تحقيقاً في ذلك.