كشف ملابسات قصة إلزام الرجل بالزواج من امرأتين أو السجن في المملكة

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر الحسابات الإلكترونية في المملكة خبر عن إلزام الرجل بالزواج من امرأتين أو مواجهة عقوبة السجن حتى هم العديد من الرجال في تداولها كحقيقة مصدقة وبتوقيع المصداقية من خلال إضافة عبارة “ منقول من موقع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد ” ، بالرغم من المسمى الخاطئ للوزارة والتي تسمى في السعودية بـ ” وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ”.

نشطت الشائعة بالتداول عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن محتوى الشائعة أن الحكومة السعودية على وشك إصدار قانون يجبر الرجال على تعدد الزوجات، بناء على فتوى دينية من (وزارة الأوقاف) وذلك من أجل القضاء على العنوسة وزيادة النسل، على أن تتكفل الحكومة بكافة الأعباء المادية بزواج جماعي مهيب.

وأضافت مصادر الشائعة أن الفتوى نصت أيضا على معاقبة المرأة التي تعترض على زواج زوجها من امرأة ثانية بالسجن حتى تتم موافقتها بزوجات أخريات، وختمت الشائعة أن القانون الذي يشرع ذلك سوف يصدر بداية العام الجديد، مع لفتة مشوقة لقارئها بـ “ ترقبوااااااا وترقبن ” .

في حين يعتبر تعدد الزوجات أمرا طبيعيا في بعض الدول العربية، وهناك من يشجع عليه حتى من بين النساء أنفسهن.