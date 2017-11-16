بالفيديو.. سيدة تلقن مذيعة تليفزيونية درسا قاسيا لإقامتها علاقة مع زوجها

موسكو(صدى):

لقنت سيدة روسية تٌدعى فاطمة سازاروكوفا ، المذيعة التليفزيونية ” لاريسا شامانوفا ” درساً قاسياً داخل مكتبها ، بعد اتهامها بإقامة علاقة مع زوجها.

وشاركت المذيعة، وهي طبيبة نسائية تقدم برنامجا طبيا على محطة تليفزيونية في جنوب غرب روسيا، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح تعدي فاطمة عليها بالضرب وتشد شعرها .

وقالت إنها بدأت مواعدة رجل من الشرطة المحلية قبل عامين، لكن العلاقة لم تدم طويلا بعد أن تلقت اتصالا من فاطمة وأخبرتها عن علاقتها به وخططهما للزواج، ولم تره منذ ذلك الوقت. ومع ذلك، بعد انفصال السيدة عن الشرطي مؤخرا اعتقدت أنه عاد إليها وقررت اقتحام مكتبها والاعتداء عليها.