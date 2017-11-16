جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي تتخطى أعمارهم 60 عاما
أكدت إحصاشية نشرتها إحدى المجلات الاقتصادية أن أكثر من 330 ألف وافد يعملون في المملكة تتجاوز أعمارهم 60 عاما حتى النصف الأول من العام الحالي.
وأغضب الإحصاء المغردين وطالبوا بتحديد سن لخروج الأجانب من الوظائف، على أن لا تتجاوز 60 عاماً.
وطالب آخرون بضرورة الاتفاق بين دول الخليج بتحديد إقامة الأجنبي إلى ثلاث فترات (6 سنوات) لا يتم تجديد الإقامة له بعدها وفقا لـ”عكاظ”.
سعيداان[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله أني أشوف أجاب مسنين يعملون سائقين وعال نظافة وبنائيين
شيء مزن ومخجل
أتمنى تعويضهم بمبالغ مالية وترحليهم فوراً
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14103 ] نشر منذ 40 دقيقة
ابو 60 سنه لا يزال شباب وخصوصا اذا كان خالي من الامراض مثل السكري والضغط ومعظم هؤلاء يعملون لدى الشركات او يعملون لحسابهم مثل السباك والكهربائي والنجار
لكن اذا فيه منهم موظفين حكومه فالمفروض يتم احالتهم على التقاعد واستبدالهم بأبن الوطن اللي جالس ينتظر الوظيفه
المشكله ليست في الاجانب وانما في ابن الوطن اللي تجاوز 60 عام ولا يزال يعمل مثل المعلمين والمعلمات برغم من وجود الاف من الشباب كمعلمين ومعلمات ينتظرون الوظيفه منذو زمن طويل
بعض المعلمات مازالت على رأس العمل تعلم الاحفاد لزميلاتها وهذه المفروض تحال لتقاعد لانها خدمت اكثر من 40 سنه تقريبا واصبحت قليلة الحركه والتركيز حتى في شرح الماده لطالبات
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله وقسمابالله انا واحد من موظفين القطاع الخاص ولا زلت اعمل به ان الوافدين لهم معاملة خاصة من قبل اصحاب العمل ومصدق دون المواطن انا اعرف واحد وافد يعمل في نفس الشركة والله العظيم انه اخذ اجازة لموطنه وراح صغر عمره هناك ورجع والله اعلم انه صغره 10 سنوات او 6 ياناس الوافدين العلامة الفارقة في هذا البلد والمواطن مع الأسف بالقطاع الخاص يا انك تعمل علاقة مع احد الوافدين المسؤلين او انك ترضى باللي كاتبه الله لك وعمرك ماراح تتقدم بينهم اما بخصوص التجارة عاد حدث ولا حرج الوافد مخلص على كل شي والمواطن مسكين يا خذ على كل محل 1000 او ياخذ على كل عامل 2000 ريال كل سنة وياقلب لا تحزن والمشكلة كل شي باسمه وهذا الاغلبية طبعا
داااااااااام عزك يا وطن