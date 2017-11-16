جدل حول وجود 330 ألف موظف أجنبي تتخطى أعمارهم 60 عاما

نايف السالم(صدى):

أكدت إحصاشية نشرتها إحدى المجلات الاقتصادية أن أكثر من 330 ألف وافد يعملون في المملكة تتجاوز أعمارهم 60 عاما حتى النصف الأول من العام الحالي.

وأغضب الإحصاء المغردين وطالبوا بتحديد سن لخروج الأجانب من الوظائف، على أن لا تتجاوز 60 عاماً.

وطالب آخرون بضرورة الاتفاق بين دول الخليج بتحديد إقامة الأجنبي إلى ثلاث فترات (6 سنوات) لا يتم تجديد الإقامة له بعدها وفقا لـ”عكاظ”.