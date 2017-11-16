محكمة مكة تقاضي ” المشهر بموظفيها ” على التواصل الاجتماعي
رفعت المحكمة العامة بمكة المكرمة دعوى ضد المواطن الذي قام بالتشهير بعدد من موظفي المحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقطع يشير فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة وتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين.
ووجه القاضي خطابًا إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق مع من قام بعملية تصوير ونشر المقطع بهدف الإساءة لموظفي المحكمة باعتبار أن ما قام به يعد جريمة من الجرائم المعلوماتية وتشهيرًا بموظفي الدولة.
وطلب القاضي من الموظفين الذين وردت صورهم بالمقطع برفع دعاوى فردية مستقلة ضد من قام بعملية التصوير ونشر المقطع، حيث إن ذلك يُعد نوعًا من التشهير خاصة وأن عملية التصوير تمت قبل الساعة الثامنة صباحًا وهي الساعة المحددة لبدء الدوام الرسمي.
وبين رئيس لجنة الموثقين بجدة ونائب رئيس لجنة المحامين بجدة المحامي نبيل قملوان، التشهير عبر مواقع التواصل أو غيره تكون بعض عقوباتها أكثر من سنتين.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1495 ] نشر منذ 47 دقيقة
يعني انت صاحي ولا مجنون
تشهر بموظفي محكمة شرعية
وين حنا فيه يا ابو مريم هههههههههه
الحين تعرف ان الشرع جلاد الوجيه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14103 ] نشر منذ 28 دقيقة
رفعت المحكمة العامة بمكة المكرمة دعوى ضد المواطن الذي قام بالتشهير بعدد من موظفي المحكمة في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقطع يشير فيه إلى تجمع عدد من الموظفين في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة وتناول القهوة خلال ساعات الدوام وترك المراجعين.
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طبعا زعل القاضي بصفة رئيس المحكمه وتارك الموظفين يفطرون في المكتب وشرب قهوه و شاي
بدل ما يستفيد من كشف حقيقة الموظفين عنده ويجتمع معهم ويحذرهم من التهاون في اداء عملهم
زعل واقام دعوى على صاحب المقطع
كان زمان[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 27 دقيقة
يستاهل الملقوف ..