اليوم .. تمديد مهمة لجنة التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا

واشنطن(صدى):

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت الخميس على مسعى أمريكي لاستئناف تحقيق دولي لتحديد الجهة المسؤولة عن شن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع أي إجراء بشأن سوريا.

وينتهي منتصف ليل الخميس التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي خلصت إلى أن حكومة النظام السوري استخدمت غاز السارين المحظور بهجوم في الرابع من أبريل.

وقالت بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة في بيان، الأربعاء “تأمل الأمم المتحدة أن يتحد مجلس الأمن في وجه استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وأن يمدد عمل هذه المجموعة المهمة.

وأضافت، عدم القيام بذلك سيكون بمثابة الموافقة على هذه الأعمال الوحشية بينما يخذل بشكل مأساوي الشعب السوري الذي عانى من هذه الأعمال الخسيسة.