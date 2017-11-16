وزير الداخلية التركي: نتخذ كافة التدابير لمواجهة تهديدات داعش المحتلمة

أنقرة(صدى):

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، إن بلاده تتخذ جميع التدابير اللازمة في المناطق الحدودية والمدن الداخلية، من أجل مواجهة التهديدات المحتملة من قبل مسلحي تنظيم داعش الإهابي أو التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن تصريح الوزير جاء عقب جلسة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، ردًا على سؤال صحفي عما إذا كان مسلحو داعش الذين تم إجلاؤهم من مدينة الرقة السورية، يشكلون خطرًا على تركيا.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل مواجهة التهديدات الناجمة عن مسلحي التنظيم و بي كا كا، وحتى الهجرة.