حقيقة وقف بث قناة ” بداية “
أطلقت قناة ” بداية ” في شهر مايو 2005 باسم ” زواج “، وأغلقت في مرة السابقة بعد اتهامات أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أنها تقدم محتوى هابطاً ومسيئاً وعبارات غير لائقة.
وقال المشرف العام على القناة سامي الجعوني، إن القناة لم تتلق خطابا من وزارة الثقافة والإعلام بوقف بث القناة حتى إشعار آخر، فيما تعذر التواصل مع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، للاستنارة برأيه حول حقيقة أمر الإغلاق من عدمه.
الغاوي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي انا مااتابع بدايه نهائي ولاكن احبها لاني كنت اشوف امي تتابعها من زمان وتعرف التفاصيل ايام عبدالكريم الله يطول بعمرها ويسعدها ويمدها بالصحه العافيه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 2 ساعتين
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الهواوي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 57 دقيقة
اجل محتوى هابط والقنوات الي غيرهااااا ايش تقدم محتوى هادف
بداية قناة عادية ومحتواها جداً هادف دائم الناجح محارب من فئة فسادة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38049 ] نشر منذ 17 دقيقة
لابد وان هناك خطا بدا من بدايه ، وإلا لما قفلوها ..؟