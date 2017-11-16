حقيقة وقف بث قناة ” بداية “

نورة الشهري(صدى):

أطلقت قناة ” بداية ” في شهر مايو 2005 باسم ” زواج “، وأغلقت في مرة السابقة بعد اتهامات أطلقها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، رأوا أنها تقدم محتوى هابطاً ومسيئاً وعبارات غير لائقة.

وقال المشرف العام على القناة سامي الجعوني، إن القناة لم تتلق خطابا من وزارة الثقافة والإعلام بوقف بث القناة حتى إشعار آخر، فيما تعذر التواصل مع المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، للاستنارة برأيه حول حقيقة أمر الإغلاق من عدمه.