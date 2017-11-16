والد ” مايا ” ضحية النمر بجدة يكشف تطور جديد في قضية ابنته
قام والد مايا بخش طفلة ” السوشال ميديا ” بتصعيد قضية ابنته، عقب تعرضها الأسبوع الماضي لهجوم من نمر بنغالي، داخل مزرعة خاصة في ذهبان شرقي جدة، متهما في شكوى رسمية رفعها لشرطة السامر، رجل الأعمال وابنه مدرب الحيوانات المفترسة، بالتسبب في الأضرار التي لحقت بطفلته.
وأستند بخش في شكواه بتقارير طبية أكدت تعرض الطفلة (12 عاما) لشرخين في الجمجمة وتهتكات في باقي جسمها، مبينا -حسب دعواه- أنها أصيبت أيضا بصدمة نفسية، إضافة إلى تعطل دراستها في الصف الأول المتوسط، وأعمالها الفنية.
وأوضح الأب تفاصيل الحادثة، عندما ” تلقت مايا دعوة باعتبارها أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، لزيارة مزرعة في ذهبان، والتعرف على الحيوانات المفترسة، وتلقينا تطمينات بالسيطرة عليها، وأنها مروضة ومدربة بشكل ممتاز، ولا تهاجم الحضور، فوافقت الأسرة على تلبية الدعوة “.
وبين أنه ” حضرنا إلى المزرعة وأخرجت علينا أربعة حيوانات (نمرين وضبعين)، وكانت بالفعل أليفة ولم تحدث أي مشكلات، واستمر التصوير معها لمدة خمس دقائق ثم أعادوها إلى الأقفاص “.
لكن المدرب -حسب قول والد مايا- ” عاد إلى قفص آخر، بعد إلحاح من والده، وطلب تصويرها مع نمر ضخم يزن 280 كيلوغراما، يعرف بالنمر البنغالي “.
وبين أن مايا كانت خائفة في البداية من الاقتراب منه بسبب حجمه وشكله المفترس، «لكن بعد اقناعها بأنه لن يؤذيها ذهبت للتصوير معه، وبعد انتهائها من التصوير، تبعها النمر، وانقض عليها بأنيابه ليغمى عليها على الفور، وبدأ الجميع يحاول تخليصها من مخالب النمر المفترس الذي قاوم وحاول سحبها إلى داخل القفص، لينهال الجميع عليه بالضرب حتى أفلتها». وأضاف الأب «قفزت وسحبتها من أنيابه وهربت بها خارج القفص، ونقلناها إلى المستشفى، ونجت بفضل من الله، إلا أنها أصيبت بعدة إصابات».
كان زمان[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارجل أنت اللي تتحمل المسئولية …
وهي ظاهرة سلبية منتشرة بشكل كبير بين المترفين … وعواقبها وخيمة ……..
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي حصل حصل و الرجال يعزمكم و يكرمكم في مزرعته و النهاية تشتكونه وين الشيمة
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 1 ساعة
كلكم مهملين المفروض يتم محاسبتكم جميعا …. ايش استفدتم من الشهرة الله يشفي الطفله ويعنها موقف صعب
الهواوي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
شكله يبي تعويض مادي
العتيبي[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو البنت وامها هم من يتحمل المسولية ليش تودون اولادكم لمثل هذي المواقع ولاكن للبحث عن الشهرة و من افادة الاب ان الام هي من الح على المدرب ان تقوم بنتها بالتصوير مع هذا النمر
الماهر[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمدلله على سلامتها
وهذي الشهره وماجنت ولا حيوان مفترس والله ماجيه لو انه مكلبش سلامات نمر ذا مايلعب🤕
زين انه جات على كذا وانه طيبه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1495 ] نشر منذ 58 دقيقة
هنا بيت القصيد
تعرض الطفلة (12 عاما) لشرخين في الجمجمة وتهتكات في باقي جسمها، مبينا -حسب دعواه- أنها أصيبت أيضا بصدمة نفسية، إضافة إلى تعطل دراستها في الصف الأول المتوسط، وأعمالها الفنية.
2/وبين أن مايا كانت خائفة في البداية من الاقتراب منه بسبب حجمه وشكله المفترس، «لكن بعد اقناعها بأنه لن يؤذيها ذهبت للتصوير معه، وبعد انتهائها من التصوير، تبعها النمر، وانقض عليها بأنيابه ليغمى عليها على الفور، وبدأ الجميع يحاول تخليصها من مخالب النمر المفترس الذي قاوم وحاول سحبها إلى داخل القفص، لينهال الجميع عليه بالضرب حتى أفلتها
أي بمعنى اصح لولا لطف الله ثم ظرب النمر كان وضعها وجبة فطور داخل القفص
والمدرب هذا يناله من الحب جانب في التغرير بطفلة وان النمر هو نمر محبة ووئام وسلام
باقي الضباع لو حطت ع هذي الطفلة كيف تكون شاورما
خلونا من القبيلة ورمي الغتر والطواقي
والحكي الفاضي والله لم تدمرنا غير عواطفنا
وحنا داخلين ع الله ثم عليك تكفى يا ابو سراج او يا ابو مريم
سامح هذي المرهـ
الحين الطفلة لديها شرخين في الجمجمة
غير وغير الخ
الله العالم بعد وقت ويش يصير لها
ويش المضاعفات بعد شهر او حتى سنة
وانت جاي داق سلف وع طول تنازل ويش هو هذا؟؟
هو تنازل والسلام
خلو نظام الدولة اعزها الله يا خذ مجراهـ
وكفاية متاجرة بأرواح خلق الله
تارة باسم الوطنية
وتارة باسم القبيلة
والهياط والحي الفاضي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 14103 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا قضاء وقدر مكتوب للبنت ولا تملك الاعتراض على ذلك ثم لماذا تترك البنت تذهب لوحدها لتصوير مع النمر ولما لم تذهب معها .
اما ان تشتكي على صاحب المزرعه فما عندك سالفه والشرهه على صاحب المزرعه اللي عزمك انت وبنتك
ايش تتوقع تفيدك الشكوى ؟ هل ستطالب بتعويض مادي ؟ وهل سيحكم لك بتعويض من قبل المحكمه ؟
ما اتصور ان القاضي بيعطيك وجهه وبينظر في قضيتك البايخه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38049 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يشفيها منما فيها ,,
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله مصيبه يعرضون حياة اطفالهم من اجل حفنة دراهم واذا حصلهم شي جلس يون ويولول
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 36 دقيقة
يلهوى لو انك قفزة داخل القفص وخلصتها كان اكلك انت وهى