بالتفاصيل.. في هذا المكان والتاريخ تقيم بلقيس أول حفل للنساء بجدة

نورة الشهري(صدى):

صحيفة المرصد : أعلنت الفنانة اليمنية بلقيس، أمس الأربعاء، إقامة أول حفل نسائي في المملكة العربية السعودية تحت شعار “معًا أبدًا” ضمن احتفالات المملكة باليوم الوطني الإماراتي.

وقالت بلقيس عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” إن الحفل سيقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية، وسيكون الأول من نوعه في جدة، مطالبة جمهورها بالإشارة إلى فتيات جدة في منشورها حتى يحضروا الحفل.

و أوضحت الفنانة اليمنية الشابة أن بيع التذاكر سيبدأ اليوم للنساء فقط، لافتة إلى أن الحفل سيقام يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وكانت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أعلنت عن حفلات كبرى يحييها الفنان كاظم الساهر والموسيقار اليوناني العالمي ياني في الرياض وجدة.