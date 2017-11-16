رد قاس ومحرج من تركي آل الشيخ على منتقديه 

نواف السالم(صدى):

في رده على كل من حاول الإساءة مؤخرا لهيئة الرياضة بتصريحات وانتقادات مسيئة، قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، مستعينا بأبيات شعرية لخصت حال الرياضة السعودية في الوقت الحالي.

وكتب رئيس الهيئة عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: ” يا من ظننت الضعف يسكن ذاتي اغراك صمتي .. في وقار سكاتي فذهبت ترنو للبعيد .. وحالم اني غدوت كريشة .. في شتاتي مهلاً .. فما الاحداث تسبق بعضها واسمع هزيم الرعد .. من كلماتي أنا شامخ .. كالطود انظر للسماء فخراً .. ونجمات السماء .. نجماتي “.