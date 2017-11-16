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رد قاس ومحرج من تركي آل الشيخ على منتقديه 

رد قاس ومحرج من تركي آل الشيخ على منتقديه 
نواف السالم(صدى):

في رده على كل من حاول الإساءة مؤخرا لهيئة الرياضة بتصريحات وانتقادات مسيئة، قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، مستعينا بأبيات شعرية لخصت حال الرياضة السعودية في الوقت الحالي.

وكتب رئيس الهيئة عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: ” يا من ظننت الضعف يسكن ذاتي اغراك صمتي .. في وقار سكاتي فذهبت ترنو للبعيد .. وحالم اني غدوت كريشة .. في شتاتي مهلاً .. فما الاحداث تسبق بعضها واسمع هزيم الرعد .. من كلماتي أنا شامخ .. كالطود انظر للسماء فخراً .. ونجمات السماء .. نجماتي “.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1916 ] نشر منذ 57 دقيقة

اعدل ميزانك يدوم سلطانك .

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 47 دقيقة

احسنت على هذا الكلمات

[ عدد التعليقات: 1353 ] نشر منذ 45 دقيقة

الله الله يا يالقادح
والله هو جلد الضفاد وخلاهم يتناقزون من مستنقعاتهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة

راح المتنبي وطي

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 18 دقيقة

اغلب قصائد تركي أل الشيخ واللي يظهر بعدما سمعت سواليفه انها ماهي له وان هناك من يكتب له والاقرب انها والدته
لانها تحمل طابع انثوي وكلمات رقيقه وحساسه

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