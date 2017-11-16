بالفيديو .. الملياردير سليمان الراجحي يكشف عن أول راتب له ويوصي الشباب بهذه الأمور

نايف السالم(صدى):

حكى رجل الأعمال سليمان الراجحي، عبر فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان يعمل في الشهر بريال واحد.

وقال الراجحي في الفيديو : ” كنا في بداية حياتنا نشتغل بريال واحد فقط، 30 يوماً في الشهر وكان الأجر ريالاً ، وأشتغلت أيضاً الشهر بـ 6 ريالات ، ووصلت الآن لما أنا فيه بعد ما كنت أعمل بريال ” .

وأضاف: ” كنا لا نشبع من التمر، ولا نجد اللحم، كنا نأكل اللحم في الشهر مرة ، وما تاكل مثل ما تريد ولكن قطعة بسيطة ، وعمري الآن 90 سنة والحمد لله بصحة وعافية ، وكل ذلك مرهون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى “.

وتابع الشيخ الراجحي: ” أوصيكم ونفسي بتقوى الله، في العبادة والصلاة، وتربية الأولاد، والتعامل مع الزوجة، وأبشروا بالخير “.