بالفيديو .. الملياردير سليمان الراجحي يكشف عن أول راتب له ويوصي الشباب بهذه الأمور
حكى رجل الأعمال سليمان الراجحي، عبر فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان يعمل في الشهر بريال واحد.
وقال الراجحي في الفيديو : ” كنا في بداية حياتنا نشتغل بريال واحد فقط، 30 يوماً في الشهر وكان الأجر ريالاً ، وأشتغلت أيضاً الشهر بـ 6 ريالات ، ووصلت الآن لما أنا فيه بعد ما كنت أعمل بريال ” .
وأضاف: ” كنا لا نشبع من التمر، ولا نجد اللحم، كنا نأكل اللحم في الشهر مرة ، وما تاكل مثل ما تريد ولكن قطعة بسيطة ، وعمري الآن 90 سنة والحمد لله بصحة وعافية ، وكل ذلك مرهون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى “.
وتابع الشيخ الراجحي: ” أوصيكم ونفسي بتقوى الله، في العبادة والصلاة، وتربية الأولاد، والتعامل مع الزوجة، وأبشروا بالخير “.
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