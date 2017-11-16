بالفيديو.. قصة حرمان المتشددين الفنان خالد عبدالرحمن من لبس ” الشماغ “

نورة الشهري(صدى):

أرجع الباحث التاريخي والمهتم في الموروث الشعبي طلال المرشدي، ظهور موضة الكوبرا مع أول ألبوم للفنان خالد عبدالرحمن وكان خالد هو أول من ظهر بها وهذه معلومة قد يعرفها الناس لأول مرة”.

وقال: ” بجانب تحريمهم للأغاني في ذلك الحين، حرّم المتشددون كذلك طريقة لبسه للشماغ “.

وواجهت موضة ” الكوبرا “، نقدا لاذعا عند كثير من المتشددين، الذين ” حرّموها “، ووصفوها بأنها موضة ” تُعدّ من خوارم المروءة “.

وكان خالد عبدلرحمن، طرح (مخاوي الليل)، ألبوم ” صارحيني ” في أواخر شتاء عام 1988 وظهر لأول مرة على الألبوم وكان هذا الأمر يُعدّ آنذاك مجازفة كبرى، حين كان أتباع ما يُسمّى بـ “الصحوة” يفرضون تشدُّدهم بشكل كبير.