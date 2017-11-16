زوجة وزير الداخلية المصري الأسبق تفجر قنبلة في وجه صحيفة أمريكية حول عمله بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كذبت إلهام شرشر الكاتبة الصحفية المصرية وزوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ما نشرته إحدى الصحف الأمريكية أمس الأربعاء، حول عمل زوجها مستشارًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت شرشر إن هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة، ويستهدف الإساءة والوقيعة ، وهو أمر لن يحدث، والمحاكمة اقتربت، وستكشف كذب هذه التقارير .

وأضافت: ” زوجي لم يهرب خارج مصر، وملتزمون بأحكام القضاء، هو شخص قوي ولديه الثقة الكاملة في نفسه، ومن يعرفه يتأكد من ذلك، وأنا معرفش مكانه “.

ومن جهته نفي فريد الديب، محامي حبيب العادلي، صحة مزاعم صحيقة ” نيويورك تايمز ” الأمريكية.

وأكد الديب في تصريحات صحفية، أن موكله لم يغادر مصر، ولا يعمل بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا حضوره جلسة محاكمته أمام محكمة النقض في 11 يناير من العام المقبل، وهو موعد نقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المعروفة بـ “فساد الداخلية”، المتهم فيها بالاستيلاء على 529 مليون جنيه من أموال الوزارة.