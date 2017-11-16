اجتماع للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد داعش

واشنطن(صدى):

اجتمع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش بريت مكغيرك اليوم مع كبار الممثلين الدبلوماسيين للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة ممثلين عن 27 دولة وعدد من المنظمات الدولية.

وذكر بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن المبعوث الخاص أشاد خلال الاجتماع بالتقدم المحرز في العراق وسوريا، مشيرًا إلى فقدان داعش لـ95 في المئة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسوريا منذ تشكيل التحالف في عام 2014.

وأكد مكغيرك ضرورة الاستمرار في مشاريع دعم الاستقرار في المناطق المحررة, داعيًا المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات ومشددًا على ضرورة تكثيف الدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار لضمان هزيمة داعش المستمرة.