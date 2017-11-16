تدشين فعاليات اليوم العالمي للأشعة في محافظة العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

دشن وكيل محافظ العقيق عبدالله بن ابراهيم الزهراني، فعاليات اليوم العالمي للأشعة الذي نظمه مستشفى العقيق العام، بحضور عدد من منسوبي صحة الباحة، وذلك برويال مول العقيق.

وتجول الزهراني داخل أرجاء المعرض ، كما اطلع على أقسام الأشعة المشاركة بأنواعها، حيث قام المشاركين بالمعرض بإعطاء نبذة عن كل قسم ونوعية التصوير وأهميته وإبراز التقنيات والأجهزة المستخدمة في التصوير، مقدمين عدد من المطويات والمنشورات التوعوية الخاصة بقسم الأشعة لزوار المعرض.

وأوضح مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي في تصريح لوكالة الانباء السعودية بأن اليوم العالمي للأشعة يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع بعلم الأشعة، والتعريف بالدور الذي يقدمه التصوير الطبي بالأشعة في أنظمة الخدمات الصحية الحديثة واهميته في الخطة العلاجية للمريض والعمل على اتباع الأساليب العلمية التي يلتزم بها العاملون في المجال الإشعاعي لتتمكن من تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالوقاية من مخاطر الإشعاع.