أمير نجران يكرم أبطال الحد الجنوبي في حفل الغرفة التجارية

راشد آل شريه(صدى):

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية ـ حفظهم الله ورعاهم ـ، لرجال القوات العسكرية، من الوزارات والقطاعات كافة، المرابطة على الحد الجنوبي والقوات المكمّلة في الأمن الداخلي.

جاء ذلك أثناء رعاية سموه حفل “كلنا الحد الجنوبي” ،الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مساء اليوم، بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بنجران.

وأكد سموه فخر واعتزاز كل الشعب السعودي، رجالاً ونساءً، بما يقدمه الرجال البواسل، في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وما يضحون به في سبيل الذود عن أرض الحرمين الشريفين، والثبات بشجاعة وبسالة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، وبأمان مواطنيها ومن يقيم عليها.

وقال سموه : “لن تكفي الساعات مهما تعددت الألسن، ولن تكفي الصفحات مهما تعددت الأقلام، في وصف هؤلاء الرجال، الذين تسلحوا بالإيمان أولا، وأخلصوا ونذروا أنفسهم لحماية الدين، والدفاع عن المقدسات، وصون العروبة، وحراسة القيم ومكارم الأخلاق، فهم مصدر أمننا وأماننا، وعزتنا ورفعتنا”.

ونوّه سموه بالدور العظيم للمواطن، وخصوصًا المجتمع الصامد في مناطق الحد الجنوبي، قائلا “يلازم هؤلاء الرجال، شعب أبيّ عظيم، وفيّ كريم، سطروا أعظم ملحمة في الصمود من أجل الوطن، وفي حب الوطن، وفي مساندة ومؤازرة جنود الوطن”.

وأشار أمير منطقة نجران، إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة خاصة واستثنائية لأبناء الشهداء، قائلا “شاهدنا في حفل اليوم مشاركة عزيزة وغالية من أبناء الشهداء، وهم اليوم يشاركونا الفخر والاعتزاز بما قدمه آباؤهم للدين ثم الوطن، ويواصلون المسير غدًا على خطى الآباء إن شاء الله، وهنا أنوّه بما يحظى به أبناء الشهداء من رعاية خاصة واستثنائية من لدن قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ، فهم اليوم أبناء سلمان بن عبدالعزيز، وفي قلب سلمان”.

ودعا سموه في ختام حديثه المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويحفظ لهذا الوطن رجالاته المخلصين، وشعبه الوفي الكريم، وأن يرحم الشهداء ويعجل في شفاء المصابين.

وأقيم حفل خطابي بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس الغرفة التجارية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة، كلمة أكد فيها أن وطننا ولله الحمد ثابت بعقيدته ومبادئه، لم تؤثر فيه المتغيرات الخارجية سواء الاقتصادية أو السياسية التي تمر بها أكثر بلدان العالم من حولنا ، وذلك بفضل -الله تعالى-، ثم بفضل رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه في حماية حدود الوطن ومقدساته الإسلامية ويبذلون أرواحهم في سبيلة ، سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا قيادتها وأمنها واستقرارها, وأن ينصر جنودنا الأبطال ويرحم شهدائهم.

تلا ذلك عرض فلم وثائقي عن جنود الوطن بالحد الجنوبي استعرض خلاله التضحيات والمواقف البطولية لجنودنا في حماية حدود المملكة، ثم ألقيت عدداً من القصائد الوطنية، كما تم عرض أوبريت بعنوان” جنود سلمان” ، وأوبريت “علم الحوثي”، إضافة إلى تقديم مشهد تمثيلي يبين أهمية تعاون المواطن ورجل الأمن في حماية الوطن ومقدراته.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة نجران إبناء وبنات الشهداء، والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الفعاليات، كما تلقى سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.