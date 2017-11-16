بالأرقام.. حقيقة خطاب ” المليار ريال ” المتداول في بيشة

محمد بن طحيطح (صدى):

قال رئيس بلدية بيشة المهندس محمد حمد البشر، إن الخطاب متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والأجهزة الذكية، من أن “البلدية” تطالب أحد رجال الأعمال بمحافظة بيشة بمليار ريال، قيمة استثماره في سوق معروف في بيشة، غير صحيح، وأن المحافظة اجتهدت في قراءة الخطاب بالخطأ.

وأوضح أن المبلغ المطلوب من المستثمر هو مليون و119 ألفاً و34 ريالاً، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في تحصيل المال العام من المستثمرين المتخاذلين في السداد، والعمل قائم حالياً لإعداد قائمة بهم ورفعها إلى “سمة”؛ للحجز عليهم، بالتنسيق مع أمانة عسير.

وأشار إلى أن “الخطاب الموجه من المحافظة إلى بلدية بيشة قديم، وظهور مثل هذه الخطابات مؤخراً لن يثني عزم البلدية والمختصين بها من استرداد الأموال العامة من أي مستثمر كائناً من كان سواء كان المبلغ ملياراً أو ريالاً واحداً، مستمدين قوتنا من الله سبحانه ثم من دعم حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والذي أثبت وبما لا يدع مجالاً للشك، أنه لن يستثني أحداً من المحاسبة بالتفريط في المال العام”.