تصريح خطير من ترامب عن كوريا الشمالية

واشنطن(صدى):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذه “”الديكتاتورية المنحرفة لا يمكنها أن تبتزّ العالم”، وواعد بممارسة “ضغوط قصوى” على هذا البلد.

وأكد ترامب، في خطاب متلفز غداة عودته من جولة آسيوية استغرقت 12 يوما وتركّزت على حل أزمة كوريا الشمالية “لقد قلت بكل وضوح إننا لن نسمح لهذه الدكتاتورية المنحرفة بأن تأخذ العالم رهينة نووية”.

وأضاف أن نظيره الصيني شي جينبينغ وعده بأن يمارس “ضغوطا اقتصادية” على هذا البلد، مشددا على أن “الرئيس شي يقرّ بأن كوريا الشمالية تشكّل خطرا كبيرا على الصين”.