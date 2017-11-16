بالصور.. جلسة تصوير لعروسين صينيين أعلي جبل تشايا
نشر موقع ” ذا صن ” البريطاني، صورا للعروسين تسلقا جبل تشايا في مقاطعة هنان بروفينسريكس في الصين، لالتقاط آخر جلسة تصوير بملابس الزفاف على ارتفاع 100 متر، في مغامرة مرعبة.
وانضم بعض المتسلقين للعروسين خلال مغامرتهما المرعبة التي نفذاها بملابس الزفاف التقليدية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات
صايرين طويرات ,,
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 4 ساعات
ولو انهم طايحين كان صارو لحم مفروم .. ايش الجونان ذاااا🤕😐
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 4 ساعات
واو😊مو صاحين مغامره خطيره وش ذي الزفه الجبليه😁😁😢😊
الوافي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
جنوبيه قحطانيه جعل الواوي يعضك ههههههههههههههههههه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات
خمس سنوات ويشبعون من بعض ويتذكرون ذا االحظات لو ترجع من الأسرع الي يذب الثاني
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15381 ] نشر منذ 3 ساعات
غامروا وابدعوا 😍
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 3 ساعات
😊😊وشو الواوي😁😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22617 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرود ذيلن
مو بني آدم🤔
الوافي[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
جنوبيه قحطانيه الواوي هو الشغبر وهو من فصيلة الثعالب .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه😊حرام عليك ثعالب عاد😂😊😢بطلع الجبل اهون☝😊😁😊😈