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بالصور.. جلسة تصوير لعروسين صينيين أعلي جبل تشايا

بالصور.. جلسة تصوير لعروسين صينيين أعلي جبل تشايا
بكين(صدى):

نشر موقع ” ذا صن ” البريطاني، صورا للعروسين تسلقا جبل تشايا في مقاطعة هنان بروفينسريكس في الصين، لالتقاط آخر جلسة تصوير بملابس الزفاف على ارتفاع 100 متر، في مغامرة مرعبة.

وانضم بعض المتسلقين للعروسين خلال مغامرتهما المرعبة التي نفذاها بملابس الزفاف التقليدية.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات

صايرين طويرات ,,

[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 4 ساعات

ولو انهم طايحين كان صارو لحم مفروم .. ايش الجونان ذاااا🤕😐

[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 4 ساعات

واو😊مو صاحين مغامره خطيره وش ذي الزفه الجبليه😁😁😢😊

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

جنوبيه قحطانيه جعل الواوي يعضك ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 3 ساعات

خمس سنوات ويشبعون من بعض ويتذكرون ذا االحظات لو ترجع من الأسرع الي يذب الثاني

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين

جنوبيه قحطانيه الواوي هو الشغبر وهو من فصيلة الثعالب .

[ عدد التعليقات: 6025 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههه😊حرام عليك ثعالب عاد😂😊😢بطلع الجبل اهون☝😊😁😊😈

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