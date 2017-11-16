بالصور.. جلسة تصوير لعروسين صينيين أعلي جبل تشايا

بكين(صدى):

نشر موقع ” ذا صن ” البريطاني، صورا للعروسين تسلقا جبل تشايا في مقاطعة هنان بروفينسريكس في الصين، لالتقاط آخر جلسة تصوير بملابس الزفاف على ارتفاع 100 متر، في مغامرة مرعبة.

وانضم بعض المتسلقين للعروسين خلال مغامرتهما المرعبة التي نفذاها بملابس الزفاف التقليدية.