صورة نادرة للملك سعود مع الزعيم المصري سعد زغلول

علي القحطاني(صدى):

نشر حساب ذاكرة الماضي الجميل، اليوم الأربعاء، صورة للملك سعود، رحمه الله، في ريعان شبابه مع الزعيم المصري سعد باشا زغلول الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس وزراء مصر، أثناء زيارته الرسمية إلى القاهرة 1926م كان عمر الملك سعود حينها 24 عامًا ويظهر على يمين الصورة الشيخ حافظ وهبة.

والتقطت الصورة في عام 1926 وكان عمر الملك سعود وقتها 24 عامًا ويظهر في جانب الصورة الشيخ حافظ وهبة.