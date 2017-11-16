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شرطة الجوف تضبط 25 مخالفا للإقامة والعمل

شرطة الجوف تضبط 25 مخالفا للإقامة والعمل
سهو الهشال (صدى):

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم / يزيد بن سعود النومس وانه إشارة إلى صدور الأوامر القاضيه ببدأ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) في كافة مناطق المملكة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٦-٢-١٤٣٩ هـ وذلك بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم أو المغادرة إلى بلادهم .

عليه فإن شرطة منطقة الجوف بدأت فعليا بالتنفيذ حيث تم ضبط
عدد 8 مخالفين(عماله سائبه )
عدد 6 مخالفين(عمل عند غير الكفيل)
عدد 4 مخالفين( عمل بغير مهنه)
عدد 4 مخالفين(انتهاء اقامه)
عدد 2 مخالف ( عدم حمل اقامه)
مخالف واحد (بلاغ هروب)
بموقع سوق الأغنام والأعلاف بمدينة سكاكا بمشاركه ({ شؤون الأمن متمثل بقوه الضبط الميداني_ إدارة التحريات والبحث الجنائي _ قوه المهمات والواجبات الخاصه}_ إدارة دوريات الامن بالجوف _ إدارة مرور الجوف _ مفتشي مكتب العمل_ مفتشي الامانه_مندوب وزاره التجاره). والله الموفق.


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