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تأييد حكم القتل تعزيرا لـ ” مغتصب النساء ” بمكة

تأييد حكم القتل تعزيرا لـ ” مغتصب النساء ” بمكة
نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في مكة بقتل جان تعزيرا إثر خطفه النساء لمناطق خالية من السكان واغتصابهن بالإكراه وتصويرهن .

وجاء الحكم نظير الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق عدد من النساء ودون مراعاة لحرمة البلاد والعباد إضافة إلى انتهاكه للأعراض.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 4 ساعات

الأخت ناقدة ومتابعة

التشهير سيتم وقت تنفيذ حكم القتل في بيان ستصدره وزارة الداخلية .

[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 4 ساعات

لو خصوه وخلوه يرتاح من التفكير في المواضيع هذيك
ويتفرغ للعمل والعباده

[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 4 ساعات

ليه تذبحوه تعزيراً
قصو عفشه على ست شهور كل شهر شوي لين يموت بروحه

[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايه هذا ألي يستاهل تعزير.

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 41 دقيقة

طيب كثير اللي اغتصبوا النساء ليه مايقتلوهم

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