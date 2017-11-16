تأييد حكم القتل تعزيرا لـ ” مغتصب النساء ” بمكة

نايف السالم(صدى):

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في مكة بقتل جان تعزيرا إثر خطفه النساء لمناطق خالية من السكان واغتصابهن بالإكراه وتصويرهن .

وجاء الحكم نظير الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق عدد من النساء ودون مراعاة لحرمة البلاد والعباد إضافة إلى انتهاكه للأعراض.