تأييد حكم القتل تعزيرا لـ ” مغتصب النساء ” بمكة
أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في مكة بقتل جان تعزيرا إثر خطفه النساء لمناطق خالية من السكان واغتصابهن بالإكراه وتصويرهن .
وجاء الحكم نظير الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق عدد من النساء ودون مراعاة لحرمة البلاد والعباد إضافة إلى انتهاكه للأعراض.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 4 ساعات
يستاهل
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21708 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 1893 ] نشر منذ 4 ساعات
المفروض تشهير بالأسم 🙄
زائر[ عدد التعليقات: 461 ] نشر منذ 4 ساعات
الأخت ناقدة ومتابعة
التشهير سيتم وقت تنفيذ حكم القتل في بيان ستصدره وزارة الداخلية .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3386 ] نشر منذ 4 ساعات
لو خصوه وخلوه يرتاح من التفكير في المواضيع هذيك
ويتفرغ للعمل والعباده
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 4 ساعات
ليه تذبحوه تعزيراً
قصو عفشه على ست شهور كل شهر شوي لين يموت بروحه
M-512[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه هذا ألي يستاهل تعزير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22617 ] نشر منذ 2 ساعتين
جعله في حريقة
هاالبرماوي
الله لايرده😡
مؤدب[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيب كثير اللي اغتصبوا النساء ليه مايقتلوهم