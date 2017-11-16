زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب حدود إيران مع أذربيجان

طهران(صدى):

شهدت الحدود الإيرانية مع أذربيجان، هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر، تسبب بحدوث تصدعات في جدران منازل قروية قرب مدينة أصلاندوز”.

وأشارت وحدة الرصد الجيولوجي، إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 10 كلم.

وتقع مدينة أصلاندوز في مقاطعة بارس آباد في محافظة أردبيل في أقصى شمال إيران.

يذكر أن زلزالا قويا ضرب إقليم كرمانشاه غرب البلاد الأحد الماضي، وتسبب بمقتل أكثر من 430 قتيلا و6700 جريح، فيما أعلنت السلطات الإيرانية الحداد لثلاثة أيام في الإقليم المنكوب.