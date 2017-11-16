بسبب شاحن الجوال.. مواطن يلحق بزوجته و3 من أبنائه بعد وفاتهم
توفي، اليوم الأربعاء، المواطن خالد محفر القحطاني، الذي نشب حريق الأسبوع الماضي، في منزله بالقصيم، وأودى بحياة أبنائه الثلاثة ووالدتهم، بسبب انفجار شاحن الهاتف الجوال بعد تركه في حالة الشحن.
يذكر أن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، وجه بنقل المواطن خالد القحطاني؛ إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج اللازم هناك، وزاره للاطمئنان عليه.
ولا يزال طفل رضيع يتلقى العلاج في مستشفى الملك سعود في عنيزة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21708 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان. الله يرحمهم جميع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38040 ] نشر منذ 4 ساعات
سبحان الله ,,
,, الله يرحمهم برحمته الواسعه ، ويحسن عزاء ذويهم ,, آمين ,,
حمود الحربي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمهم برحمته الواسعه
M-512[ عدد التعليقات: 582 ] نشر منذ 2 ساعتين
أللهم ياالله أني أسألك حسن الخاتمة ، يناس لا أحد يستهين بشواحن وكل الموصلات الكهربائية أي شيء يشحن لاتنساه متروك في المقبس.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5632 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم برحمته الواسعه