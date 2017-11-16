بسبب شاحن الجوال.. مواطن يلحق بزوجته و3 من أبنائه بعد وفاتهم

سالم المطيري(صدى):

توفي، اليوم الأربعاء، المواطن خالد محفر القحطاني، الذي نشب حريق الأسبوع الماضي، في منزله بالقصيم، وأودى بحياة أبنائه الثلاثة ووالدتهم، بسبب انفجار شاحن الهاتف الجوال بعد تركه في حالة الشحن.

يذكر أن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، وجه بنقل المواطن خالد القحطاني؛ إلى مدينة بريدة لتلقي العلاج اللازم هناك، وزاره للاطمئنان عليه.

ولا يزال طفل رضيع يتلقى العلاج في مستشفى الملك سعود في عنيزة.