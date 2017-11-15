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  3. لاعبوا الاهلي يرحبون بعودة عمر السومة الى تدريبات الفريق

لاعبوا الاهلي يرحبون بعودة عمر السومة الى تدريبات الفريق

لاعبوا الاهلي يرحبون بعودة عمر السومة الى تدريبات الفريق



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